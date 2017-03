Hoe Francky Dury Zulte Waregem weer naar de top brengt: 'Ik wil leiders en goede volgers. Niks daartussenin'

De oudste coach van eerste klasse heeft de criticasters nog maar eens tot zwijgen gebracht. Francky Dury speelt met Zulte Waregem play-off I en voor het zover is, trekt Essevee naar de Heizel, waar het de tweede beker uit de geschiedenis van de fusieclub kan pakken. Bij winst overtreft de ploeg het palmares van het vroegere SV Waregem. Maar de geschiedenisboeken interesseren Dury niet. Hij ziet het bekersucces vooral als een bewijs dat Zulte Waregem er weer staat. Want het zijn lastige jaren geweest aan de Gaverbeek, zonder dat de buitenwereld het goed besefte. 'We hebben een hele weg afgelegd sinds 2005, toen we met semiprofs naar eerste klasse promoveerden en gelijk de beker wonnen', vertelt Dury. 'Zulte Waregem ging er elk jaar een beetje op vooruit, met als hoogtepunt seizoen 2012/2013, toen we op de laatste speeldag de titel verloren op Anderlecht. Eén jaar later werden we vierde, met sprankelend voetbal en een bekerfinale erbovenop. Daarna begon het te nijpen. We moesten financieel het een en ander corrigeren, als u begrijpt wat ik bedoel.'

...