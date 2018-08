Hoe disruptief zijn de 'ervaringen' van Airbnb? 'Experience is een modewoord geworden'

Kooksessies en workshops om chocolade, mosselen, wafels of bier te maken met een plaatselijke inwoner of in een plaatselijke winkel. Tangoles op speciale plekken in de stad. Alternatieve thematische stadswandelingen - er is er zelfs eentje met 'migratie en mensensmokkel' als rode draad - en kunstparcours langs verborgen schatten in Brussel, Antwerpen of Leuven. Een rooftop-yogales. Mediteren met paarden. Het is een greep uit de zogenoemde experiences die in België via het Airbnb-platform worden aangeboden. Het aantal deelnemers is meestal beperkt tot een handvol mensen, en de prijzen variëren gemiddeld van 20 tot 50 euro per activiteit.

...