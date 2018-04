Hoe Dirk Demol 30 jaar geleden Parijs-Roubaix won: 'Je moet een beetje een smeerlap zijn'

Precies dertig jaar is het geleden dat Dirk Demol Parijs-Roubaix won, na de langste ontsnapping uit de geschiedenis van die klassieker. De winst van de gewaardeerde helper uit de kleine ADR-ploeg kwam als een donderslag bij heldere hemel, al moeten we achteraf besluiten dat ADR helemaal zo klein niet was. Het Vlaamse team rond de gesjeesde zakenman François Lambert won in zijn driejarige bestaan de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Tour de France: faut le faire. Waarna het instortte toen Lamberts bedrijf failliet ging - iedereen had er al jaren voor gewaarschuwd. Het was een krasse historie van hoge sportieve pieken en ijzingwekkende dalen, waarover een straffe aflevering van de docureeks Belga Sport is gemaakt met Greg LeMond, de ADR-kopman die dankzij een stunt met een triatlonstuur de gele trui won.

...