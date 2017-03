'Historisch compromis' in Antwerps Oosterweeldossier

Een door de Vlaamse regering en de actiegroepen gesloten akkoord in het dossier van de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Antwerpse ring betekent het einde van jaren van (juridische) strijd rond het te verkiezen tracé van die Oosterweelverbinding en de impact ervan op mobiliteit en leefbaarheid in en rond Antwerpen.

Het zou gaan om een afgeslankt Oosterweeltracé dat voor stedelijk bestemmingsverkeer bedoeld is en dus minder nadelig zou zijn voor de leefbaarheid in het noorden van Antwerpen, in combinatie met een versterking van de bestaande R2 langs de Liefkenshoektunnel om daar doorgaand verkeer naartoe te sturen. Op de persconferentie zal moeten blijken of over dat scenario effectief een akkoord is gevonden en of daarmee alle hinderpalen in het Oosterweeldossier van de baan zijn.

Een volwaardig overleg tussen de voornaamste betrokken partijen kwam pas vorig najaar op gang op initiatief van de door de regering aangestelde intendant Alexander D'Hooghe. Het kwam de voorbije weken in een stroomversnelling vanwege de tijdsdruk door een te verwachten oordeel van de Raad van State dat opnieuw voor jaren vertraging zou kunnen zorgen en de dreiging van de actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal met een nieuwe Antwerpse volksraadpleging - waarvoor ze al 75.000 handtekeningen verzamelden.