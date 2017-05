Historicus Philipp Blom over klimaatverandering: 'De mens is een dier. Als hij niet verandert, zal hij uitsterven'

In maart 1573 schreef de Nederlandse monnik Wouter Jacobsz in zijn dagboek: 'Het was in deze tijd bitterkoud weer. Het vroor streng. Het hagelde, sneeuwde en waaide ruw en het duurde van Allerzielen tot nu. Onze genadige Heer, begrijpen we daaruit, is vertoornd en wil ons tonen hoezeer we zijn afgedwaald, maar de mensen veranderden niet en gedroegen zich alsof ze zijn vijanden waren. Als wolven en leeuwen overvielen ze niet alleen geestelijken, maar ook gewone mensen, goede landgenoten en anderen die ze tegenkwamen.'

...