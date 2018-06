Historicus Paul Van Damme: 'De N-VA staat met haar propaganda op eenzame hoogte'

'Goede propaganda is propaganda die werkt', zei Joseph Goebbels, de propagandaminister van het naziregime. De man was klein, sleepte met zijn voet en had een pokdalig voorkomen. En toch kon hij zichzelf verkopen als übermensch en het alles vernietigende nazisme als oplossing voor zowat elk probleem in de wereld. Nee, Goebbels had van niemand iets te leren over propagandatechnieken.

...