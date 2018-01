Hinder op Brussels Airport duurt voort: 'Publiek geheim dat hier heel wat dingen fout lopen'

Vluchten van luchtvaartmaatschappijen die werken met Aviapartner, vertrekken zonder bagage en vaak ook met vertraging. Passagiers die op de luchthaven landen, moeten langer op hun bagage wachten. Dat is vernomen van Anke Fransen, woordvoerster van de luchthaven.

'We raden passagiers die vandaag moeten vertrekken met een vlucht die wordt afgehandeld door Aviapartner, aan om alleen handbagage mee te nemen', zegt Fransen. Passagiers die op Brussels Airport landen en het niet zien zitten om langer te staan wachten aan de band, kunnen een formulier invullen met hun gegevens om hun bagage later te recupereren. Volgens Brussels Airport gaat de werkonderbreking bij Aviapartner al zeker door tot 23 uur.

'De bom stond al langer op springen'

De actie van het personeel is volgens de vakbond een gevolg van de aanhoudende problemen in het bedrijf. . Er is ongenoegen over een hele reeks zaken, zegt Kurt Callaerts van ACV Transcom. Hij verwijst onder meer naar het personeelstekort, het tekort aan materiaal en het gebrek aan duidelijkheid over de manier waarop een nieuwe klant moet worden afgehandeld.

'Er is niet echt één concreet breekpunt bij het personeel, het gaat eerder om een escalatie na een lange periode van moeilijkheden', zegt Callaerts. 'De bom stond al langer op springen. Het is een publiek geheim binnen de sector dat hier heel wat dingen fout lopen.' Hoe lang de actie nog zal duren, is volgens de vakbondsman niet duidelijk. 'Dat zal afhangen van de manier waarop de gesprekken met Aviapartner verlopen', zegt Callaerts

Aviapartner doet de afhandeling voor ongeveer 40 procent van de vluchten op Brussels Airport, schatten de bonden. Het gaat onder meer om de vluchten van British Airways, Ryanair en TUIFly. Een volledige lijst van de betrokken luchtvaartmaatschappijen is terug te vinden op de website van Brussels Airport.