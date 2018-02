Hinder ACOD-staking maandagavond nog beperkt

De spoorwegmaatschappij waarschuwt nog voor mogelijk zwaar verstoord binnenlands en internationaal treinverkeer tot dinsdagavond 22 uur. De ACOD organiseert dinsdag een intersectorale staking tegen de pensioenplannen van de regering-Michel met de zware beroepen.

De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn en de Brusselse MIVB verwachten dinsdag eveneens hinder. Ook in scholen en crèches, aan de loketten van gemeentehuizen, in de gevangenissen of in de havens kan er hinder zijn.

Voorts kan de afvalophaling verstoord zijn, of het lokale containerpark gesloten.