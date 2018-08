Hilde Crevits: 'Leerlingen moeten nog altijd perfect kunnen spellen'

'Dankzij de vrijheid van onderwijs mogen Vlaamse scholen een heel eigen weg volgen. Die vrijheid, die ook nu weer onder druk staat, moeten we blijven bewaken. Dat is zelfs een van de redenen waarom ik minister van Onderwijs ben geworden. Onderwijshervormingen mogen nooit tot eenheidsworst leiden.' Daarmee reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) op ons onderwijsdossier van vorige week ('6 scholen die het anders doen', Knack nr. 34), waaruit blijkt dat sommige Vlaamse scholen de vrijheid die ze krijgen wel erg oprekken. 'Daar is niets mis mee', aldus Crevits. 'Doordat we hen zo veel mogelijk ruimte laten om hun eigen concepten uit te werken, kun je vandaag haast overal in Vlaanderen uit heel uiteenlopende onderwijsprojecten kiezen.'

