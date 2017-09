Hilde Crevits: 'Effectentaks moet er komen. Ministers zijn toch geen koorknapen?'

'Ik begrijp dit echt niet.' Dat zei Vlaams viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) bij Villa Politica op Eén over de discussie rond de effectentaks. 'Ministers zijn toch geen koorknapen? Als je een bepaalde afspraak maakt tijdens het begrotingsconclaaf zal je er toch voor zorgen dat je weet hoe je die opbrengst gaat halen?'

De discussie over de effectentaks laaide afgelopen weekend opnieuw op toen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een interview vraagtekens plaatste bij de concrete uitwerking van de taks op de effectenrekeningen. De taks van 0,15 procent zou worden geheven op effectenrekeningen die 500.000 euro of meer waard zijn.

Van Overtveldt twijfelt nu of de taks de toets van de Raad van State zal doorstaan en wil bijsturen. Hij geeft wel toe dat de vooropgestelde opbrengst van 254 miljoen euro in dat geval niet haalbaar zou zijn. Voor CD&V is een correcte invoering van de effectentaks cruciaal, omdat die in het Zomerakkoord als tegengewicht diende voor de verlaging van de vennootschapsbelasting die N-VA wou invoeren.

In Villa Politica liet nu zelfs Vlaams kopstuk Hilde Crevits zich uit over de discussie. 'Ik vind het heel raar dat je je achter een bepaalde overeenkomst schaart en dan een paar maanden later komt te zeggen: het zal niet lukken', aldus de Vlaamse nummer één van de partij. 'Ik vind, zoals we dat ook in de Vlaamse regering doen, als je een afspraak maakt over een maatregel en de opbrengst, dat je dan ook moet zorgen dat de rekening klopt (...) Ik vind het bijzonder spijtig dat men een paar maanden na het akkoord zou zeggen: 'die maatregel moet weg'.'