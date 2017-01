Hilde Crevits (CD&V): 'Ik wil mijn ogen niet sluiten voor wat er fout loopt met integratie'

In het interview vertelt Crevits dat ze gechoqueerd was toen ze de resultaten van het PISA-onderzoek zag. Uit die studie naar het onderwijsniveau bij 15-jarigen bleek dat in Vlaanderen de tweede generatie kinderen van buitenlandse origine niet beter scoort dan de eerste.

"Dat betekent dat er iets grondig fout loopt in de integratie. Ik wil dat eens expliciet benoemen. Ik kan ook kijken naar andere resultaten en zeggen: 'Hè, wij scoren toch goed op wiskunde en wetenschappen'. Maar ik wil mijn ogen niet sluiten. Dit is een grote uitdaging, zeker nu we na de vluchtelingencrisis veel nieuwkomers moeten integreren."

Ook rond inclusie maakt de minister zich zorgen. "Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld een op vier leerlingen een zorgnood heeft. Dat maakt het zwaar voor leerkrachten."

Crevits sprak zich ook uit over het voorstel dat enkele proffen van de KU Leuven lanceerden in De Standaard. De proffen stelden voor bovenaan examens namen te vervangen door nummers om discriminatie tegen te gaan. Crevits vindt het geen goed idee. "Een student is geen nummer. Ik zou zelfs meer stress hebben mocht ik mijn naam niet meer mogen invullen."