Wanneer ik achtergestelde mannen ontmoet, brengt dat een ongelukkig gevoel in mij naar boven. Omdat de kans bestaat dat ze zich steeds meer op haatgevoelens gaan focussen. Mannen van Marokkaanse origine van de tweede en zelfs derde generatie kampen met gevoelens van onmacht en gebrek aan eigenwaarde. De focus in de maatschappij lag steeds op de emancipatie van de vrouwen, terwijl mannen amper kansen krijgen en het meest van al gediscrimineerd worden. Wanneer de verwachting van deze mannen over hun plek in de maatschappij in ontgoocheling en haat resulteert, zal dat ook zijn weerslag hebben op ons, vrouwen.

Delen Het zou beter zijn voor de mensheid als mannen niet enkel worden gezien als daders en onderdrukkers.

Ik denk dat het beter zou zijn voor de mensheid als mannen niet enkel worden aangezien als daders en onderdrukkers. Als we willen dat een maatschappij werkelijk vooruitgang boekt, lijkt het me logisch dat vaders, broers en zonen er een plek in krijgen. Of mag de man enkel de kwalijke damp van in rook vergane dromen inhaleren?

Sommigen kerven hun namen op bevroren wateroppervlakken. Anderen brengen hun silhouetten tot stilstand in koffiehuizen. Sommige ruiken het geld omdat een of andere held hen vertelt over overmatig aanwezige legale goktenten. Homejackings, berovingen, inbraken en tal van gelijkaardige feiten staan op de palmaressen van sommige arbeiderszonen, producten van onze maatschappij.

En wat was het volgende dat hen zou opslorpen en weer uitspuwen? Heel veel vrouwen besloten dat zo'n man niet de vader van hun kinderen kon worden. Vele moeders dachten dat de oplossing voor hun zonen erin zou bestaan om vrouwen uit het land van herkomst te laten overkomen. Maar dergelijke gemengde huwelijken zorgden in veel gevallen voor problemen.

De zusters hebben torenhoge verwachtingen van potentiële huwelijkspartners maar komen terecht in een kleine vijver waarin de kans op het vangen van de juiste vis klein is. Liefde is geen veel voorkomende eis. Een doorsnee-zuster stelt aan een man volgende eisen om te kunnen huwen: 'Hij moet gestudeerd hebben. Hij moet knap zijn. Hij moet een dure bruiloft kunnen betalen voor een huwelijk waarbij de barokzetels liefst goudkleurig zijn. Hij moet de limousine kunnen huren, en vijfhonderd mensen kunnen voeden tijdens de bruiloft. Hij moet van glitters en Prada houden. Hij mag niet roken. Hij mag niet uitgaan. Hij moet bidden. Hij moet een financieel zorgeloos leven kunnen bieden. Hij moet een strak-in-het-pak-Marokkaan zijn. Hij moet standvastig zijn. Hij moet correct zijn. Hij moet liefdevol zijn. Hij moet zorgzaam zijn. Hij moet de leiding kunnen nemen en van het inkomen van de vrouw afblijven want hij, de man, is de kostwinner. Hij moet normen en waarden hebben. Hij moet grappig zijn. Hij moet steun bieden. Hij moet kennis van de rechten van zijn vrouw (op het vlak van de islam) hebben, en een goed hart. Hij moet open kunnen communiceren, anders blijven de dingen opgekropt en dan barst de bom uiteindelijk. Hij moet blijven ademen onder alle familiedruk. Hij moet te vertrouwen zijn.'

Voor de internetgeneratie is het gelukkig heel makkelijk om een vals profiel aan te maken. En zo elkaar het antwoord te geven dat ze willen horen. In de realiteit draait het vervolgens heel anders uit. Zo worden ze het slachtoffer van hun eigen verwachtingen. Heel wat zusters proberen daarbovenop ook optisch bedrog te plegen door massaal op hoge hakken te lopen, zich dure valse borsten aan te schaffen, haren te blonderen, zonnebankkuren te ondergaan en een nieuwe neus te installeren vooraleer ze zich aanbieden op Marokko.nl en Halalrelatie.com. Beide geslachten zitten constant met valse profielen op dergelijke datingsites. Het is één grote in-het-zak-zetterij. En dan is het tijdens een date voor sommige zusters soms moeilijk om de hakken uit te doen en het op een lopen te zetten.

De strijd om het vinden van de juiste man is een werkwoord geworden, net zoals het huwelijk een werkwoord is. Het werd al snel een pittige 'soap in the city' waar menige advocaat een graantje van kan meepikken. Echtscheidingen volgen elkaar aan de lopende band op.

Als ik de zusters mag geloven, vloeit er meer bloed naar de geslachtsdelen dan naar de hersenen van de gefrustreerde, onbegrepen man. Al wie vreemdgaat, komt met een ander verhaal af. De ene gaat vreemd omdat hij een klootzak is. De andere gaat vreemd omdat hij ooit is uitgehuwelijkt. Dan heb je de 'mijn vrouw is vijftig kilo aangekomen' overspelige. En de 'ik wil uit de dagelijkse sleur' vreemdgaande. Er is ook de eeuwige jager die wil weten of hij nog in de markt ligt. Uiteraard zijn er ook degenen die wegrennen van problemen, die vreemdgaan als een uitlaatklep zien. Verwikkelingen zoals een soa of een kind bij een ander ontnuchterden de zusters. Want dat stond niet op hun verlanglijstje.

Kortom, er is niet veel hoop op de vrije datingmarkt, en ook ouders hebben weinig hoop dat ze de juiste kandidaat zullen vinden. Toch is er een oplossing: LIEFDE moet opgenomen worden in het verwachtingslijstje. Achter veel sluiers geldt de Arabische zegswijze: 'De man is het hoofd, de vrouw de nek. Zij laat het hoofd bewegen in de richting die zij wil.' We moeten erkennen dat dat gevolgen heeft voor de positie van bepaalde mannen. Vooral voor mannen met migratiepijnen. We moeten ook van hen leren houden en hen evenwicht op een open speelveld gunnen. Ik wil alvast proberen zijn nek terug te geven, want ijveren voor een prostaatvrije staat is kiezen voor onderbemanning. En wie doet dan mijn strijk?