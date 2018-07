'Het zijn weeral dezelfden die moeten betalen': oppositie schiet begrotingsakkoord af

SP.A: 'Het zijn altijd dezelfden die moeten betalen'

Ondanks de miljarden die werkenden en gepensioneerden al hebben opgehoest, ontspoort de begroting helemaal en zadelt de rechtse meerderheid de volgende regering op met een tekort van meer dan 8 miljard euro, zegt SP.A-Kamerfractieleider Meryame Kitir.

Behalve een regering van valse beloftes (een begroting in evenwicht), is dit voor Kitir ook een regering die verkeerde keuzes maakt. De werkloosheidsuitkeringen doen dalen of SWT opheffen is geen oplossing om werkzoekenden aan een job te helpen. Het duwt hen alleen de armoede in. Bovendien beloofde de meerderheid de laagste uitkeringen op te trekken boven het armoederisico, maar worden de werkloosheidsuitkeringen nu zelfs nog eens verlaagd.

'De arbeidsdeal past perfect in de maatschappijvisie van deze ministers: wie geen job vindt, doet gewoon niet hard genoeg zijn best. Straffen is de rode draad van dit beleid. In plaats van een arbeidsdeal hebben we meer dan ooit nood aan een opleidingsdeal om werkzoekenden aan jobs - die er zijn, maar niet ingevuld raken - te helpen. Die mismatch pak je aan met een opleidingsverplichting, een specifiek activeringstraject voor 50-plussers en ook met concrete actiepunten die (leeftijds)discriminatie op de werkvloer aanpakken. Het gebeurt niet, maar dat kan allemaal wél', benadrukt Meryame Kitir.

Voor SP.A zet de regering haar privatiseringsagenda voort met de verkoop van Belfius, terwijl dit land nood heeft aan een sterke staatsbank die een échte partner is van gezinnen, kmo's en zelfstandigen. 'Met die verkoop heeft de Arco-spaarder bovendien nog altijd geen enkele garantie op een vergoeding, iets wat nochtans in het regeerakkoord van 2014 staat. Ik mag hopen dat deze regering die 800.000 gewone spaarders niet nog een keer in de steek laat en weer haar belofte breekt. Maar ik vrees ervoor', aldus Kitir, die de verwarring hekelt die er andermaal gecreëerd wordt.

Voor SP.A is een drastisch ander beleid nodig, dat niet alleen werkzoekenden, maar alle mensen die werken - alleenstaanden, gezinnen en zelfstandigen - zekerheid geeft voor de toekomst. 'Maar na vier jaar rechts is het duidelijk dat daar nooit iets van in huis zal komen. Het zijn altijd dezelfden die moeten betalen. De erfenis van deze regering is stilaan catastrofaal: gebroken beloftes en altijd dezelfden doen betalen', besluit Kitir.

Groen: 'De arbeidsdeal wordt een armoededeal'

Ook Groen reageert ontgoocheld op het akkoord van de federale regering. Kamerfractieleider Kristof Calvo wijst erop dat de 2,6 miljard euro, die de regering moest vinden om de begroting op de rails te houden 'als bij toverslag verdwenen' is. 'Dit is niet meer serieus. Er blijven veel vraagtekens over tal van maatregelen. Ook rond Arco zal er onzekerheid blijven. Er is wel één zekerheid: de uitkeringen zullen sneller dalen. Voor langdurig werkzoekenden wordt de arbeidsdeal een armoededeal. Voor eerlijke fiscaliteit is het blijkbaar echt wachten op een andere regering', stelt Calvo.

Calvo kijkt met verbazing naar de trucjes om het tekort van 2,6 miljard weg te werken. 'Het concept 'technische correcties' krijgt hier historische proporties. Op vlak van begroting blijkt deze regering geen hoogvlieger, ondanks de verkiezingsbeloftes. Verder is er geen spoor van het investeringspact, dat ons land en onze economie moet voorbereiden op de toekomst', aldus Calvo, voor wie de regering niet verder springt 'dan de schaduw van de kibbelende meerderheidspartijen'.

Groen vreest dat de arbeidsdeal vooral een armoededeal zal blijken voor langdurig werkzoekenden: 'De enige zekerheid nu is dat de uitkeringen sneller zullen dalen. Hoeveel lager wil men nog gaan? Mensen in de armoede duwen helpt hen niet aan een job. Armoede werkt niet.'

De partij vindt de maatregelen die werkkrachten richting knelpuntberoepen moeten leiden, zoals de outplacementpremie, wel een lichtpunt, maar Calvo houdt een slag om de arm: 'Hopelijk is die over 24 uur niet ingetrokken'. Groen stelt tot slot vast dat milieu en klimaat naar jaarlijkse gewoonte de grote afwezige in de deal is. 'Michel I blijft zeker op dat punt de regering van de gemiste kansen', besluit Calvo.

Vlaams Belang: 'Wishful thinking'

Deze regering doet haar reputatie van bestuursploeg van gebroken beloftes en gemiste kansen alle eer aan, zo reageert Vlaams Belang-kamerfractieleider Barbara Pas op het begrotingsakkoord dat de federale regering afgelopen nacht sloot.

Pas vindt de Arco-deal 'een gelegaliseerde hold-up op de belastingbetaler' omdat meer dan een half miljard euro belastinggeld zal worden aangewend om de gedupeerden te vergoeden. Voor het Vlaams Belang dienen de Arco-coöperanten wel degelijk te worden vergoed, maar daarvoor moet niet de belastingbetaler maar de schuldigen opdraaien. Dat was tot voor kort ook de mening van N-VA, maar nu keurt haar minister van Financiën Johan Van Overtveldt deze onrechtvaardigheid goed, stelt de partij. Voorts is het maar de vraag of Europa het akkoord zal goedkeuren. Buiten wat technische modaliteitswijzigingen is het immers een kopie van het zomerakkoord van 2017.

Wat de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen betreft vreest het Vlaams Belang dat we van de regen in de drop vallen. 'Door mensen geleidelijk hun werkloosheidsuitkering af te bouwen zal men maar een doel bereiken: het opschroeven van het OCMW-cliënteel', voorspelt Barbara Pas.

Ze wijst erop dat de Vlaamse werkwillige werklozen gestraft worden door de Waalse niet-werkwilligen: 'Met een activiteitsgraad van 74 procent kan Vlaanderen het huidige sociaal vangnet makkelijk financieren. Het is echter door het hoge aantal werklozen langs de andere kant van de taalgrens dat we onze sociale voorzieningen moeten afbouwen.'

Verder hekelt het Vlaams Belang de kunstmatig opgesmukte begroting. 'Vooral de aangekondigde meerinkomsten uit de accijnzen op diesel zijn bitter voor een regering die zichzelf het etiket lastenverlagend toebedeelt', stelt Pas. 'De belofte dat wie werkt spaart en onderneemt zou worden beloond krijgt met dit akkoord een eersteklasbegrafenis.'

De andere verwachte extra inkomsten zijn volgens Barbara Pas 'wishful thinking'. Het is niet door 'cijfers te wijzigen in tabellen' dat er extra inkomsten zullen volgen. Zij wijst hierbij onder meer op het rapport van het monitoringcomité waaruit bleek dat de regering de cijfers kunstmatig laat opsmukken om zand in de ogen van de kiezer te strooien.

