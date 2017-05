'Het wordt tijd dat een andere partij dan de CD&V de bevoegdheden over natuur en milieu krijgt'

Waar komt de wrevel die minister Joke Schauvliege zo duidelijk etaleert jegens Natuurpunt vandaan? In een interview in de jongste Knack haalt ze met een directe rechtse hoek uit naar de vereniging, door haar verantwoordelijk te stellen voor een substantieel deel van de ontbossing in Vlaanderen. Het was haar reactie op een kritische opmerking die Natuurpunt in een beleidsbericht over haar bosbeleid had geformuleerd.

...