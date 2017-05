Het wonderjaar van Raymond van het Groenewoud: 'Landgenoten! Dit is Meisjes'

Op 18 mei 1977 vond Raymond van het Groenewoud met een luide knal de Nederlandstalige rock uit. Hij was 27 en beleefde zijn boerenjaar, het jaar van Meisjes. Veertig jaar later komen ze nog altijd goed van pas, mijnheer. 'Het testosterongehalte van mijn werk is heel groot.'