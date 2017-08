'Het WC-hokjesdenken en hypercorrecte onzedige struikeltaal zijn stilaan van de pot gerukt'

Er gaat geen week voorbij of de genderbrigade stoot zich wel ergens met het hoofd tegen het glazen plafond. De mantelpakfeministes van de Vlaamse overheid liepen vorige week naar de genderombudsvrouw omdat ze gebelgd waren over discriminatie bij topbenoemingen door hun Vlaamse broodheer of broodvrouw.

Op haar beurt spande deze klaagmuur een zaak aan bij de Genderkamer, een roedel genderspecialisten die onder een feministisch vergrootglas moeten waken over het genderevenwicht bij het overheidspersoneel, en over de gender bias (in casu vooroordelen en stereotypes over het man of vrouw zijn). Iedereen meldt zich ook op het genderstrijdtoneel om te laten zien hoe bezorgd ze zijn met het lot van de minderheden.

Als klassieke blanke heteroman en eendimensionale aap, die niet eens zijn eigen was in de droogtrommel kan stoppen, krijg ik bij het debat over genderneutraliteit soms het gevoel dat ik mijn mannelijkheid homeopatisch moet verdunnen. Wie kritisch is, is per definitie intolerant. Een man die zich in het debat mengt zonder de feministische bijbel op te pakken en dezelfde psalmen mee te neuriën, wordt dadelijk uit de kerk gesmeten" schrijft Colin van Heezik in De Volkskrant.

Ik heb geen enkel probleem met de LHBTQI-gemeenschap. Beleef je gender en je seksualiteit zoals je wil, als polyamorist of als eunuch, en dans als een exhibitionist of lederfetisjist de polonaise op een narrenschip tijdens de gaypride. Elk heeft recht op zijn uitlaatklep. We zijn echter niet gelijk maar gelijkwaardig, maar als politieke correctheid wetenschappelijk negationisme wordt spelen mijn hormonen op. Het moreel puritanisme wordt steeds gekker en ongezonder. De genderneutrale waanzin krijgt voor mij soms de allures van de newspeak uit George Orwells bestseller 1984. Aanspreektitels moeten nu genderneutraal worden. Onze taaldiscriminatie kan voor sommige transgenders als lastig worden ervaren, Liesbet Stevens van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen in De Morgen.

Aanspreekvormen

De overheid is er dan als de kippen bij om te laten zien hoe begaan ze is met het lot van de nieuwe onderdrukten. Bij de Nederlandse Spoorwegen worden 'Dames en heren' nu begroet met 'Beste reizigers' en in de regenboogbijbel vol taaltips van de stad Amsterdam wordt het 'Beste mensen'. 'Mama's en papa's' moeten als 'Beste ouders' aangesproken worden door de feministische kleuterbrigade. Over de plas is men in dezelfde taalkramp geschoten. In de Londense metro wordt "Ladies and gentlemen" verbasterd tot "Hello everyone" en The British Medical Association heeft 'Expectant mothers' vervangen door 'Pregnant people'. De enige man die ik nochtans zwanger heb weten worden is spierbundel Arnold Schwarzenegger in de film 'Junior'.

ParaZweden denken na over genderneutrale voornaamwoorden en in Australië, Nieuw-Zeeland en Pakistan mag je ook een X invullen op je paspoort voor geslacht als non-binair persoon.

In de Verenigde Staten liet president Barack Obama het leger betalen voor de medische kosten voor geslachtsverandering. Donald Trump wil dan weer geen transgenders in de troep. Genderneutrale toiletoorlogen worden in de VS gevoerd als rassenconflicten. Opmerkelijk detail: volgens de Washington Post geeft het Amerikaanse leger vijf keer zoveel geld uit aan Viagra alleen dan aan medische zorg voor transgenders.

Mijn biologieleraar heeft ons altijd wijs gemaakt dat het dierenrijk opgedeeld is in mannetjes en vrouwtjes, ook de veredelde bonobo's van het menselijk ras. Het zeepaardje transformeert zichzelf wel eens in zeehengst of zeemerrie, maar dat was eerder uitzondering dan regel volgens mijn grootmoeder zaliger, die nog in de redding van het dierenrijk door de Ark van Noah geloofde. Alhoewel, in Oregon zou Trystan Reese, een tot man omgebouwde vrouw, bevallen zijn van een zoontje.

'Vrijwel alle mensen zijn binair ingedeeld: ze zijn óf vrouw óf man', schrijft auteur en filosoof Maxim Februari in De Standaard. 'Transseksuelen zijn meestal net zo binair. Ze zijn bijvoorbeeld vrouw, alleen heeft hun lichaam medische hulp nodig om dat vrouw-zijn te accentueren.'

'Onderzoek heeft al lang aangetoond dat meisjes en jongens biologisch verschillen. En dat het geslachtsorgaan niet het enige lichamelijke verschil is tussen de seksen. Alle organen functioneren anders, ook de hersenen' schrijft auteur Angela Crott in het NRC. Zij is deskundige van de veelbesproken Nederlandse Sire-campagne over de verjuffing van de maatschappij. 'Overigens ben ik van mening dat de hersenen van veel feministen en genderdeskundigen in de meisjesstand staan', vervolgde ze deze week haar betoog in De Standaard. Wie deze wijze stelling volgt hoeft het 'Handboek vrouwspecifieke geneeskunde' uit 2013 niet meer te lezen.

Toiletten

Kroegbaas Roland V. van estaminet 'De zoete inval' hier in de streek, kreeg ooit een gele kaart van Volksgezondheid omdat de mannentoiletten in zijn bruine kroeg in dezelfde kamer stonden als die van de vrouwen.

Niet dat ze mekaar op de pot konden zien zitten, er was nog een schuttinkje tussen, maar de staande spetterstraal was hoorbaar voor de zedige zitplassers. Onze arbeidswetgeving stelt immers dat er aparte toiletten moeten zijn voor mannen en vrouwen. Volgens de wetmakers zijn genderneutrale toiletten immers onzedige toiletten.

Ondertussen heeft de Vlaamse overheid wel zelf ook al 120 geslacht neutrale toiletten geopend. Jeroen Borghs van de holebi- en transgenderorganisatie çavaria is opgetogen en ongerust tegelijkertijd, want toiletten in discotheken kunnen bijvoorbeeld ook een risicoplek voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar als er aparte hokjes zijn, met een eigen lavabo, dan zal het onveiligheidsgevoel wel meevallen, stelde de holebi-praeses tegenover VTM Nieuws.

Van zoveel tweespraak zakt mijn broek af. Het Pavloveffect van het genderisme werkt aanstekelijk. Inclusiviteit wordt opgedreund als een mantra. Ik vraag mij dan af hoe dat soort zaken zich verhouden tot de echte ongelijkheid, namelijk tussen mannen en vrouwen, bijvoorbeeld in de manier waarop veel moslimvrouwen nog altijd door het leven moeten.

Het WC-hokjesdenken en de hypercorrecte onzedige struikeltaal is stilaan van de pot gerukt, vooral door lui die van hun geaardheid hun beroep maken. Er is altijd wel iemand op zijn of haar pik getrapt op het marktpleintje van de moraal. Mogen we straks nog luisteraars en kijkers zeggen in de wetenschap dat er ook doven, slechthorenden en blinden voor de buis en de radio zitten. Humor en zelfrelativering zouden het zout en de peper moeten zijn die het genderdebat smaakvoller en verteerbaarder moeten maken.

Ik zal hier dan maar ophouden, want de genderneutrale genderpolitie leest mee. Ik ga nu, samen met wat doorgeschoten macho's zoals ik, een potje voetballen in een genderneutrale broekrok. De scheidsrechter blaast er niet meer op zijn fluit maar geeft een strijkje op zijn viool. We spelen onder de vlag van het moederland en niet meer voor het vaderland. We juichen niet bij een doelpunt maar gillen het uit, en we plassen allemaal zittend. Leve de inclusieve samenleving.