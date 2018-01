Het vrij definitieve einde van de progressieve frontvorming

Toen Samen in oktober vorig jaar het levenslicht zag, moest het volgens de initiatiefnemers vooral een inhoudelijk project zijn: niet tegen Bart De Wever maar vooral vóór een beter Antwerpen. Daarom ook werd de pers aangemaand vooral niet van een kartel te spreken, maar over een 'bondgenootschap' - een dapper Tolkieniaans gezelschap dat het kwade wil bestrijden. Zelfvertrouwen was er wel: 'Deze lijst is solid as a rock', noteerde De Morgen uit de mond van Groen-kopman Wouter Van Besien. Al geloofde natuurlijk niemand de uitleg dat Samen geen linkse krachtenbundeling was met uiteindelijk één echte doelstelling: Bart De Wever en de N-VA'ers al na één legislatuur van 't Schoon Verdiep trappen. Vandaar krantenkoppen als 'Samen tegen De Wever (al mogen we dat niet zeggen)' (Het Laatste Nieuws), 'Niet tegen Bart De Wever. Dat zal wel' (Gazet van Antwerpen) of, zakelijker, 'Groen en SP.A mikken samen op regimewissel' (De Standaard).

