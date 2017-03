'Het volstaat niet om te roepen dat iedereen maar tofu van de Aldi moet kopen'

In mijn column op deze site stelde ik gisteren dat mensen die amper rondkomen, vaak geen andere mogelijkheid zien dan spotgoedkoop vlees van mindere kwaliteit te kopen. De reacties bleven niet uit. Zo schreef de vereniging Effectief Altruïsme Vlaanderen in een opiniestuk op Knack.be dat groenten sowieso goedkoper zijn dan vlees. In de krant De Standaard luidde het dan weer dat je perfect een voedzame vegetarische maaltijd op tafel kunt zetten voor 1 tot 3 euro per dag. Maar tegelijkertijd kwamen er ook veel reacties van zogenaamde ervaringsdeskundigen. Daaruit bleek vooral dat er - zoals zo vaak - een grote afgrond gaapt tussen de theorie en de praktijk.

