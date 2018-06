'Het stakingsrecht is heilig, maar de staking bij NMBS begrijpen wij niet meer'

Heel wat jongeren nemen dagelijks de trein. Naar het werk, naar school, naar een zomerkamp of om vrienden te bezoeken. Wie op een perron goed rondkijkt, ziet ook heel wat jong en gemotiveerd personeel in NMBS-tenue rondlopen. Mensen die net als ons het spoorverkeer als sluitstuk zien van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Maar ook mensen die deel uitmaken van een generatie die langer zal moeten werken, waarvan de helft niet langer gelooft ooit nog te mogen rekenen op een pensioen, waarvan een deel zich door onder andere automatisering soms zorgen maakt om sociaal verworven essentiële rechten of om het voortbestaan van zijn of haar job.

Begrijp ons daarom niet verkeerd. Het stakingsrecht is wat ons betreft heilig. In het belang van een gezonde arbeidsmarkt en als onderdeel van het sociaal overlegmodel, moeten jonge vakbondsleden kunnen staken. Niet op een zomerse zaterdagnamiddag om niemand te storen. Neen, laat het rammelen op de drukste werkdagen, wanneer er gerammeld wordt met jullie rechten.

Alleen begrijpen wij de 48 urenstaking van ACOD Spoor niet meer. Het verloop ervan kunnen we wel voorspellen. Zowel links als rechts schreeuwen moord en brand (voor tegenovergestelde redenen), pendelaar en personeel blijven gefrustreerd achter, de treinen sporen nadien gewoon verder en NMBS heeft (ongewild) opnieuw een slechte beurt gemaakt.

Wij vragen ons dan ook af of het jonge gemotiveerde treinpersoneel wel akkoord gaat met deze nieuwe staking en of zij van de NMBS niet gewoon ook een performant, efficiënt en modern spoorbedrijf willen maken? En of ze zelf ook van mening zijn dat er gestaakt moet worden omdat niet alles en iedereen bij de spoorwegen onder de categorie zware beroepen valt. Lees: vervroegd op pensioen mag gaan.

Een moderne vakbond in een modern spoorbedrijf

We hebben begrip voor het feit dat de vakbond een probleem wilt aankaarten. Via sociaal overleg als het kan, met een stakingsactie als het moet. Maar niemand van onze generatie gaat voor z'n zestigste met pensioen. We zullen allemaal langer moeten werken, hoe creatief je ook probeert te zijn met het statuut van zware beroepen. Als je dat ontkent en daarvoor op een donderdag en vrijdag nét voor de zomervakantie beslist te staken, schiet je als vakbondsorganisatie in je eigen voet. Begrijpt de vakbond dan niet dat dergelijke stakingsacties het draagvlak bij de bevolking volledig ondermijnt?

Wij roepen het jong en/of gemotiveerd treinpersoneel op om het heft zelf in handen te nemen in de vakbondsorganisaties. Jullie hebben er zelf alle belang bij dat de vakbond mee evolueert met de moderne tijdsgeest en op zoek gaat naar creatieve, frisse en moderne manieren om jullie boodschap duidelijk te maken en het draagvlak bij de reiziger te vergroten.

Wij gaan zelf ook niet altijd akkoord met onze partij. Maar net daarom zijn we in de politiek gestapt. Omdat we ergens in geloven en van onderuit onze stem willen laten horen om de koers van onze partij of beweging te doen veranderen. Ook jullie kunnen de vakbonden ertoe aanzetten om fundamenteel na te denken over de koers, inhoudelijke standpunten en het stakingsmiddel om een boodschap over te brengen bij de reiziger. Laat ons niet stilstaan, maar samen vooruitgaan! Wie weet hebben we dan ooit een modern en performant spoorbedrijf met werknemers die voldoende beschermd worden. En wie weet hebben we dan ooit een politiek beleid gebaseerd op efficiëntie en verbinding. Samen de interne revolutie teweegbrengen, wat denken jullie?