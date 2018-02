Het slimme parcours van Bart Tommelein: de nieuwe ster van de liberalen

In de politieke communicatie van de Open VLD is Bart Tommelein, Vlaams viceminister-president en minister van Financiën, Begroting en Energie, deze dagen alomtegenwoordig. In een koningsblauwe boodschap op zijn eigen site klinkt het zelfbewust: 'We verlagen zoals beloofd de erfbelasting. De belastingdruk zal gevoelig dalen.' Op de sociale media zet voorzitter Gwendolyn Rutten de persoonlijke verdienste van Tommelein stevig in de verf: 'Mooie eerste stap, @barttommelein', 'Met de groeten van @barttommelein', 'Goe bezig, @barttommelein'.

...