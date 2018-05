Het schandaal van Oostende: 'Dit dossier is symptomatisch voor het bestuur van de stad'

Hotel Thermae Palace en de Koninklijke Gaanderijen bepalen het beeld van de dijk van Oostende. Maar de stad, die samen met de Vlaamse overheid eigenaar is, is al een hele tijd op zoek naar een overnemer. Die zou moeten instaan voor de dringende renovatiewerken die het hotel al veel langer nodig had. Wie dat wordt, is onduidelijk. De commissie die aangesteld was om een advies over de verkoop voor te bereiden, komt er niet uit.

