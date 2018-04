Het rapport: zes jaar Bart De Wever in Antwerpen

Was het een mars op het stadhuis, of een zegetocht van de Zuiderkroon naar de Grote Markt? Zelfs daarover raakten de Antwerpenaren het op de verkiezingsavond van 14 oktober 2012 niet eens. Maar dat de uitslag 'historisch' was, dat betwijfelde niemand. De N-VA werd afgetekend de grootste partij in Antwerpen en zou daarmee voor het eerst in 88 jaar de socialisten uit het stadsbestuur houden. 'Antwerpen is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons', zei Bart De Wever in zijn overwinningsspeech.

...