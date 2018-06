Het rapport van Gent: meer nog dan het circulatieplan zal het woonbeleid de verkiezingen bepalen

Totaal onbereikbaar zou de stad worden. De toegangswegen zouden dichtslibben en bezoekers zouden massaal wegblijven. De onheilstijdingen in de aanloop naar de invoering van het Gentse circulatieplan, waarbij automobilisten alleen nog via de stadsring van de ene wijk naar de andere mogen rijden, waren ronduit alarmerend. Pispaal van dienst was schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen), van wie schrijver Herman Brusselmans op zijn eigen verfijnde wijze zei dat hij een 'pipo' was die Gent 'naar de kloten' hielp.

