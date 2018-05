Het rapport van Genk: de sluiting van de mijnen en van Ford blijft de stad parten spelen

Wie op een doordeweekse woensdagavond het centrum van Genk binnenrijdt, wacht een bevreemdende ervaring. Het ziet er allemaal net uit, en vooral: modern en nieuw. Maar het heeft weinig ziel. We zien brede lanen met veel plaats voor fietsers en voetgangers, maar er is nauwelijks een mens op straat. En hoge appartementsgebouwen, waar vooral ouderen wonen. Het leven blijkt zich elders af te spelen, in de vroegere cités van Winterslag, Waterschei en Zwartberg. Of in de andere kernen, zoals Bokrijk, Termien, Sledderlo, Kolderbos, Hoevenzavel of Bret-Gelieren. In die laatste wijk woont burgemeester Wim Dries (CD&V), net als Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V). Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is er, net als zij, van afkomstig. 'Vader Jambon gaf les in het Sint-Jan Berchmanscollege', zegt Wim Dries. 'Ook zijn broer en zussen ken ik. Alleen heet hun familie hier in Genk Jambon, op zijn Frans. Pas toen Jan Genk verliet, werd hij Jambon - op zijn Nederlands. (lacht)'

