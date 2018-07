Het onwaarschijnlijke leven van Mathieu Corman: de vagebond die tegen fake news streed

Op 16 februari 1975 schiet de Oostendse boekhandelaar Mathieu Corman zichzelf een kogel door het hoofd. De man die heel zijn leven tegen censuur vocht, wordt straks herdacht op Theater Aan Zee. 'Lang geleden was hij al bezig met dingen waar we vandaag nog altijd over discussiëren.'