'Het moest er eens van komen: Natuurpunt gaat in de clinch met Groen over bescherming van een bos'

Als er één opvallend iets over de huidige politiek van de partij Groen gezegd kan worden, is het dat ze niet opvalt door belangstelling voor de natuur. De groenen lijken soms wel socialisten: ze zetten zich bij voorkeur in voor thema's als armoede, gezondheid en gelijke rechten. Ook mobiliteit en energie krijgen aandacht. Daar is niets mis mee, maar het is wel problematisch dat de partij zich zelden openlijk profileert op natuurthema's, tenzij in de relatieve anonimiteit van de bezigheidstherapie die het parlementair debat vaak is. Blijkbaar ging ze ervan uit dat er met natuur weinig kiezers te winnen zijn. Het is de N-VA die zich vandaag in Vlaanderen als natuurvriendelijkste partij manifesteert.

