'Het laffe woord 'zelfdoding' is verzonnen op de sofa van hedendaagse psychiaters'

De Britse filosoof Simon Critchley publiceerde in 2015 een kort referaat over zelfmoord, tamelijk vrijblijvend getiteld Notes on Suicide, in de Nederlandse vertaling van Leon Otto de Vries getiteld Gedachten over zelfdoding (2016). Het lijkt een bundeling van vier colleges die hij voordroeg als hoogleraar filosofie aan de New School for Social Research in New York. Hij formuleerde zijn 'notities' een jaar eerder in een hotelkamer in een achterafgelegen kustdorp in Engeland, met uitzicht op constant neerplenzende herfstregens, snelvallend duister en een somber brommende, bruinkleurige zee, onder muren van mist. Een geschikt decor voor zelfmoord: indien al niet om er subiet daadwerkelijk toe over te gaan, dan wel om er een essay aan te wijden.

