Het kerngezin is passé: 'Mama en papa volstaan niet. Een kind heeft een dorp nodig'

De 74-jarige Remo Largo werd bekend door de Zürcher Longitudinalstudien, een onderzoek waarbij nu al honderden mensen werden gevolgd van hun geboorte tot hun volwassenheid en waarover hij tussen 1974 en 2005 de leiding had. Hij baseerde er Babyjahre en Kinderjahre op, twee standaardwerken over onze vroege ontwikkeling. Vorig jaar verscheen Individu: wat ons maakt tot wie we zijn, waarin hij onderzoekt hoe individualiteit en gemeenschap bij elkaar kunnen passen.

