Niels Verdonck Medewerker Knack.be analyse

Het jaar van de doorbraak voor PVDA?

PVDA-voorzitter Peter Mertens lichtte gisteren het partijprogramma voor Antwerpen toe. De voorzitter maakt zich sterk dat 'PVDA wil doorbreken in 20 centrumsteden in België'. 'Dat is wel heel ambitieus ', zegt professor politieke wetenschappen Dave Sinardet (VUB/Université Saint-Louis).