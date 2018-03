Het jaar te veel van de regering-Michel

Het ging wat verloren in het gedruis over de vervanging van onze F-16-gevechtsvliegtuigen en de overlevingskansen van Steven Vandeput (N-VA) als minister van Defensie, maar de regering-Michel heeft dit weekend de begrotingscontrole afgerond. Het begrotingstekort bleek van de voorspelde 3,1 miljard opgelopen tot 4,5 miljard, maar toch komen er geen extra besparingen. Ook niet in de sociale zekerheid, zoals sommigen vreesden. 'Niet nodig', zo klonk het in regeringskringen, want 'dankzij de extra economische groei en jobcreatie nemen de ontvangsten in de sociale zekerheid in 2018 sterk toe'. Makkelijk toch, als het meezit.

