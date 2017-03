'Het is een kwestie van tijd voor hondsdolheid opnieuw opduikt in ons land'

De vraag lijkt niet of, maar wanneer het eerste geval van hondsdolheid in ons land weer opduikt. 'België is sinds enkele jaren rabiës-vrij, maar door de handel in Oost-Europese pups importeren we de ziekte potentieel aan de lopende band.' Dat stelt dierenarts Neil Steleman. Hij analyseerde de gegevens van 92.516 geregistreerde dieren, waaronder 67.343 honden, die in 2016 Slovakije met paspoort verlieten. De illegale import laten we hier buiten beschouwing.

