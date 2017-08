'Het is alsof we werkelijk níéts geleerd hebben van de dioxinecrisis'

Miljoenen eieren vernietigd. Miljoenen bezorgde consumenten in België en wijde omstreken. En een deuk in het vertrouwen in de overheid. We zijn weer zover. Op dit ogenblik raast de eiercrisis door grote delen van Europa, omdat een handelaar uit het Kempense Weelde met zijn bedrijf Poultry Vision in Roemenië duizenden liters heeft gekocht van een giftig goedje dat bloedluizen uit legbatterijen jaagt. Het Nederlandse bedrijf met de al even cynische naam Chickfriend ging met het middel van Poultry Vision de boer op - willens en wetens, volgens de Nederlandse krant NRC Handelsblad. Met inslaand succes: hun antibloedluisbehandeling bleek veel efficiënter en goedkoper dan die van andere dienstverleners; onder pluimveehouders was Chickfriend al lang geen geheimtip meer. Door dat winstbejag schoten de verschillende schakels in de internationale kippenindustrie zichzelf in de voet. Ondertussen zijn er in Nederland honderdduizenden kippen vergast. Het ko...