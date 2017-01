'Het heeft geen zin om de overwinningen van 'populisten' louter als pleidooien tegen ongelijkheid te zien'

'Populisme maakt me bang.' Het was goed om te zien dat ook Ray Dalio, de oprichter en goeroe van Bridgewater Associates, de angst voelt die over het Westen rolt: u bent bepaald niet de enige die zich zorgen maakt. Bridgewater Associates is het grootste hefboomfonds ter wereld, met een geschat kapitaal van 150 miljard dollar. Dalio's persoonlijke fortuin wordt door Forbes geraamd op een slordige 16 miljard dollar. Hij sprak zijn angst uit op een conferentie georganiseerd door het nieuwsmedium Bloomberg in het Zwitserse Davos. Tegen een muur van flatscreens met besneeuwde bergflanken gaven ook nog Harvard-econoom Larry Summers en IMF-baas Christine Lagarde uiting aan hun bezorgdheid. 'Squeezed and angry: how to fix the middle-class crisis' was de naam van het panelgesprek. 'Kwaad en in het nauw gedreven': het is niet de slechtste parafrase van de sentimenten die we ondertussen hebben leren lezen bij de middenklasse, of toch die in het hartland van Amerika. En toen moest de inauguratie van de nieuwe president nog k...