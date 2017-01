'Het getekende leven van Reimond Kimpe: dichter, schilder en collaborateur'

Wie heeft er nog gehoord van Reimond Kimpe (Gent 1885 - Middelburg, 1970) behalve in Zeeland waar in 2001, dus vijftien jaar geleden, nog een rel uitbrak in verband met de voorgenomen aankoop van een van zijn schilderijen. Het was blijkbaar in het bezit geweest van NSB-leider Anton Mussert en dat was meer dan voldoende om een vlijmscherp protest uit te lokken bij de plaatselijke en regionale bevolking. Het schilderij werd uiteindelijk aangekocht door het Rijksmuseum, Amsterdam.

