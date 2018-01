Het Europees plan van Yanis Varoufakis: 'We willen op een andere manier aan politiek doen'

'We herkennen ons niet meer in de gefaalde "establishment"-politiek, maar tegelijk herkennen we ons ook niet in zij die het einde van de Europese Unie (EU) willen. We moeten bouwen aan een alternatief.' De Griekse oud-minister van Financiën, Yanis Varoufakis, heeft een plan.

In een interview met het Franse weekblad l'Obs kondigt hij aan dat hij in 2019 met een transnationale lijst naar de Europese verkiezingen wil trekken. Of liever: het initiatief komt van hem. Of Varoufakis ook zelf één van de gezichten wordt van die lijst, kan hij nog niet zeggen. 'We willen op een andere manier aan politiek doen. Alles zal samen beslist worden. We zijn er niet om deals te maken of om postjes te verdelen zoals Europese politici. Die manier van handelen heeft er net voor gezorgd dat Europeanen zich hebben afgekeerd van de politiek. Laten we anders zijn.'

Varoufakis wil een transnationale kieslijst, een manifest, een programma en een ploeg. Inhoudelijk wil hij de vier crises aanpakken die de EU verdelen: de bankencrisis, overheidsschuld, lage investeringen in groene energie en groene technologieën; en armoede. Ook een Europese Grondwet en een Europese groene New Deal maken deel uit van het plan.

Samenwerking met de Belgische Groenen?

Om dingen in beweging te krijgen, wil Varoufakis samenwerken met politici uit verscheidene Europese landen, waaronder België. Momenteel doet hij in Parijs voorbereidend werk: een samenwerking met de beweging van de Franse ex-socialist Benoît Hamon is al beklonken en ook Belgisch Europarlementslid Philippe Lamberts (écolo) zat al samen met de Griek. Voorts staan er nog besprekingen met Polen, Grieken en Italianen op de agenda. Het manifest en de gezichten van de transnationale lijst, zouden eind juli bekend moeten zijn.

Verder in het interview had de Griekse oud-minister weinig goede woorden voor de Franse president Emmanuel Macron met wie hij 'een goede persoonlijke band heeft - of liever, had'. In 2015 had Varoufakis nog respect voor 'de houding' van Macron, anno 2018 is hij vooral teleurgesteld in zijn verloren vriend. 'Ik verwachte twee dingen van hem: een coherente visie voor de Europese Unie en dat hij zou vechten om grote toegevingen gedaan te krijgen van Berlijn. Op beide vlakken is hij verkeerd. Zijn Europese voorstellen zijn te zwak.'