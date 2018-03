Het Brussels engagement van Didier Reynders: 'Niemand weet wat hij wil'

Het ontgaat niemand hoe minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zich de laatste tijd opnieuw laat gelden in de binnenlandse politiek. Er was de veelbesproken lunch met Bart De Wever en Jan Jambon in sterrenrestaurant Bruneau - een van de vele lunches met politici van alle partijen, aldus Reynders zelf. Ook zegt Reynders tegen iedereen die het horen wil dat hij in 2019 dingt naar het minister-presidentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In een coalitie met de N-VA, als die partij tenminste haar communautaire eisen in het vriesvak houdt, belooft Reynders in Brussel voor een grote ommekeer te gaan zorgen.

...