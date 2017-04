'Het basisinkomen ondergraaft de solidariteit tussen gezonde mensen en zieken, tussen rijken en armen'

Vijfentwintig jaar geleden schreef filosoof Philippe Van Parijs een stuk met de provocerende titel Why Surfers Should Be Fed. Daarmee ontpopte hij zich tot een wereldautoriteit op het gebied van het basisinkomen: de overheid moet iedereen, individueel en levenslang, een vast bedrag geven, zónder voorwaarden en ongeacht hoeveel hij of zij verdient. Zelfs surfers die de hele dag geen klap uitvoeren, en alleen maar in de zon liggen en op een plank staan, moeten een zak geld krijgen. Dat klinkt velen als muziek in de oren. Om de zoveel tijd laait het idee van een basisinkomen weer op.

...