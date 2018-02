Hervorming erfbelasting: 'Kruimels en koterijen', vindt sp.a

Sp.a vindt dat de Vlaamse regering zich bezondigt aan kruimels en koterijen in de hervorming van de erfbelasting. Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) had zich nochtans sterk gemaakt dat niet enkel de meerderheid, maar ook de oppositie zich in sommige van de maatregelen zou moeten herkennen.

De Vlaamse regering heeft vrijdag een akkoord gevonden voor de hervorming van de erfbelasting. De hoogste schijf van 65 procent in de zijlijn valt weg en de langstlevende partner krijgt een groter vrijgesteld deel. 'Ik zie geen grondige hervorming die de erfbelasting fundamenteel eenvoudiger en eerlijker maakt, zoals sp.a voorstelt', zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. 'De maatregelen die de Vlaamse regering voorstelt, komen weliswaar enkele doelgroepen ten goede. Maar het zijn vooral nieuwe koterijen voor een systeem dat al erg complex is en vooral onrechtvaardig. Want vandaag betaalt de brede middenklasse de volle pot terwijl de kleine groep van grote vermogens de dans quasi volledig ontspringen.'

Sp.a kwam afgelopen week met een eigen voorstel, waarbij iedereen 250.000 euro onbelast zou kunnen erven.

De gemiddelde belasting die in Vlaanderen wordt betaald op een erfenis bedraagt 6,6 procent in rechte lijn, 45 procent op een erfenis van broers en zussen en 58 procent op een erfenis van anderen. De Vlaamse regering heeft uiteindelijk 139 miljoen euro gevonden om die belastingen te verlagen. Dat is 22 miljoen meer dan het cijfer dat totnogtoe circuleerde. Daarmee wordt vanaf 1 september de hoogste schijf van 65 procent, voor wie erft in de zijlijn, afgeschaft.

Het hoogste tarief is voortaan 55 procent. Daarnaast komt er een nieuwe schijf van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

Beste vriend

Het idee van N-VA om singles een 'beste vriend' te laten aanduiden die aan een voordelig tarief zou kunnen erven heeft het niet gehaald. "Dat is een budgettaire keuze die we hebben moeten maken', zegt minister Tommelein. 'Maar er staat tegenover dat de belasting in haar geheel daalt voor de zijlijn.' Een tegemoetkoming voor de echtgenoot of samenwonende stond op vele verlanglijstjes.

De langstlevende partner heeft vandaag enkel een vrijstelling van belasting voor de woonst. Dat wordt uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro onroerende goederen. Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Weeskinderen kwamen soms in de situatie terecht dat ze de woning van hun ouders moesten verkopen om de erfbelasting te kunnen betalen. Dat zou nu verholpen moeten zijn.

Tot slot haalde CD&V ook de flexibele erfenissprong binnen. Wie een erfenis krijgt van partner, ouder of grootouder kan die voortaan ook deels doorgeven aan de eigen kinderen. Daarover kan zelfs een jaar worden nagedacht. En zo kan elk van de drie partijen zich in de hervorming vinden. 'Al had ik die schijf van 55 procent liever lager gezien', besluit Tommelein. 'Maar we kunnen nu naar de verkiezingen trekken met de verlaging die we hebben doorgevoerd en het vooruitzicht op een verdere verlaging in de toekomst.'