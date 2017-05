Heropstart Tihange 2 uitgesteld tot zondag

De heropstart van kernreactor Tihange 2, die sinds begin april stilgelegd is voor onderhoudswerken, is verplaatst naar zondag 28 mei. De kernreactor zou normaal gezien vandaag/zaterdag opnieuw in dienst genomen worden, maar "de afstelling van een motor heeft iets meer tijd in beslag genomen dan gepland", aldus de woordvoerder van de centrale, Serge Dauby.

De kernreactor van Doel 4, die vrijdag stilgelegd werd voor onderhoudswerken aan een niet-nucleair gedeelte van de infrastructuur, zal op 29 mei heropgestart worden.