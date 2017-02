Live Herlees: Premier Michel: 'Misschien zijn er wel veel ministers'

14:50

'Wel heel erg snel verfilming van Graailand-boek van Peter Mertens'

Raoul Hedebouw (PTB-GO) verwijst naar het boek van Peter Mertens, Graailand, dat een half jaar terug in de handel kwam te liggen.

'Wij hadden nooit gedacht dat er nu al een erfilming van dat boek zou komen. Publfin: 500 euro per minuut op een vergadering waar niks besloten wordt. Publipart: 19.000 euro was het zeker? Telenet: 12.000 euro in the pocket plus 2.000 per vergadering. Waar zijn we mee bezig? Een indexsprong beslissen, dat is gemakkelijk he?!'

'Zo veel verdienen en dan nog 12.000 euro per jaar extra, is dat verantwoordelijk, mijnheer de voorzitter?'

'Wij weten wat dat wil zeggen om op het einde van de maand 100 euro extra BTW te moeten betalen.'

Hendrik Vuye (Vuye&Wouters): 'Ik heb veel geleerd deze week. 7.000 euro per maand is blijkbaar een normaal inkomen voor de hardwerkende Vlaming. Hoe diep zit je dan verankerd in de graaicultuur?'

'En dan zien we nog dat de meest verdienende politicus van het land zelf in de lobbygroepen zit.'

'De 4 traditionele partijen hebben boter op het hoofd. Je bent nu met 4 he: N-VA, sp.a, Open Vld, en CD&V.'

Vuye wil komaf maken met de fantoomparlementsleden, die 'gewoon hier zitten om te stemmen.' Hij gaat daarna een lijstje af van ronkende namen uit de vaderlandse politiek die de grenzen tussen politiek en privésector laten vervagen.