Live HERLEES: Open VLD uit kritiek op stijl Theo Francken: 'Verleidt extreemrechtse kiezers van Vlaams Belang'

18:23

Kamer gaat over tot de orde van de dag

De meerderheidspartijen sluiten de rangen over de Soedan-kwestie. In de Kamer keurden ze een motie goed die vraagt om tot de orde van de dag over te gaan. Daarmee is meteen de motie van wantrouwen die een aantal oppositiepartijen hadden ingediend tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) afgewezen.

Francken lag onder vuur vanwege het terugsturen van Soedanezen zonder papieren, na een identificiatimissie door ambtenaren van het Soedanese regime van de van oorlogsmisdaden en genocide verdachte Omar al-Bashir. Volgens getuigenissen zouden teruggestuurden gefolterd zijn, een door de Belgische regering bevolen onderzoek moet daarover duidelijkheid brengen.

De staatssecretaris kreeg ook kritiek omdat hij net voor Kerstmis informatie had achtergehouden voor de premier toen die in de Kamer tekst en uitleg moest geven. PS, DéFI en cdH vroegen in een motie het ontslag van Francken. Ecolo-Groen vonden in een motie dat premier Charles Michel politieke gevolgen moest geven aan die "bewuste leugens".

De meerderheidspartijen steunden een gewone motie die vraagt om over te gaan tot de orde van de dag. De tekst van die motie werd donderdag nog bijgestuurd en vermeldt ook de tussenkomst van de premier donderdag in de Kamer. Premier Michel riep daar op tot nuance in het debat over het asiel- en migratiebeleid.