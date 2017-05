Live Herlees: Kris Peeters 'geschokt' door gesjoemel met dagcontracten

14:31

Premier: 'Politieke vernieuwing vergt inspanningen van iedereen'

Premier Charles Michel (MR) houdt de moed erin, maar roept alle parlementairen op de tegenstelling oppositie-meerderheid te overstijgen om echt werk te maken van vernieuwende maatregelen.

'Ik ben het eens dat we goed moeten beseffen dat een aantal toestanden in België en in de buurlanden afbreuk zouden hebben gedaan aan het vertrouwen dat burgers hebben in de publieke diensten. Het democratisch bestel moet zo deugdelijk mogelijk zijn, we moeten strijden tegen belangenconflicten, we moeten voor transparantie zorgen.'

De premier zegt blij te zijn dat de werkgroep voor politieke vernieuwing werd opgericht, en wil de komende weken het parlementair werk 'zien uitmonden in concrete engagementen.' Maar 'dat vergt inspanningen van iedereen,' verwijst hij naar de spanning tussen oppositie en meerderheid.

'Ik wens dat de samenwerking er kan komen tussen meerderheid en oppositie. We kunnen het eens zijn over het doel, maar daarom nog niet meteen over de concrete maatregelen. Ik hoop dat iedereen constructief kan meewerken.'

In de komende weken moet de werkgroep politieke vernieuwing met resultaten komen aldus @CharlesMichel @villapolitica @DeKamerBE -- Carl Devos (@devoscarl) May 11, 2017