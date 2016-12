Hendrik Vuye en Veerle Wouters (N-VA) in hun strijd tegen de partijtop

'Ik ben tevreden over het geleverde regeringswerk', besluit N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview in zakenkrant L'Echo op 14 september. 'Als de kiezer het toelaat, doen we verder zonder de PS. Dwingt de kiezer ons toch met de PS te spreken, zullen we ons communautaire programma op tafel leggen. Zo eenvoudig is het.'

...