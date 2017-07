Hendrik Bogaert (CD&V) wil 'finale staatshervorming'

'Vlieg Vlaanderen, vlieg op je eigen vleugels de toekomst in': die boodschap gaf federaal Volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert (CD&V) mee in zijn op Facebook te lezen 11 julitoespraak in het Oost-Vlaamse Buggenhout, een dag nadat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) meer Vlaamse autonomie en een Vlaamse grondwet had geëist. Bij CD&V werd lauw gereageerd: eerst de zesde staatshervorming uitvoeren, klonk het bij verschillende kopstukken. Voor Bogaert mag het een stuk verder gaan, en moet Vlaanderen zich afvragen in welke structuur het nog voort wilt.

