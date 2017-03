Helga Stevens: 'Klagen en zeuren is erg Vlaams, maar het helpt je niet echt vooruit'

Helga Stevens is Europarlementslid voor de N-VA. De nieuwssite Politico zette haar vorige week op de 22e plaats in de lijst van invloedrijkste parlementsleden. Maar hoe is zij als mens? Om deze vragen te beantwoorden, had ze 17 minuten en 34 seconden nodig.