Helft Vlamingen verwacht ooit burn-out

Onderzoekers van de KU Leuven, de VUB, de UGent en de Brusselse Odisee-hogeschool peilden bij 3.350 voltijdse werknemers en 1.170 zelfstandigen naar hun stressniveau.

Voor sommigen is de situatie acuut. Een op de acht voltijdse werknemers vreest al binnen een jaar op te branden. Zelfstandigen voelen zich in het algemeen minder vatbaar voor burn-out dan werknemers, mogelijk omdat ze meer controle hebben over hun werksituatie.

De werkdruk is een van de belangrijkste redenen waarom mensen denken een burn-out te zullen krijgen, zegt Ralf Caers, arbeidsmarktspecialist aan de KU Leuven. Een kwart van de Vlaamse werknemers vindt dat ze 20 procent meer presteren dan ze volgens hun contract moeten. 'Ook mensen die hun werk niet rond krijgen en ontevreden zijn over de kwaliteit die ze kunnen leveren, zijn vatbaarder voor een burn-out.'

Eind vorig jaar zat een recordaantal van 392.000 werknemers en zelfstandigen langer dan een jaar thuis door ziekte. Ruim een derde daarvan kampt met een psychosociale aandoening, zoals burn-out of depressie.

De onderzoekers vinden het geen slechte zaak dat zo veel mensen zichzelf kwetsbaar achten voor een burn-out. 'Je er bewust van zijn dat het ook jou kan treffen, is een essentiële voorwaarde om preventief te werken en alsnog je gedrag bij te stellen', zegt Marijke De Couck, burn-outcoach en docente aan de VUB en Odisee.