Helft van de opgepakte migranten aan Brussel-Noord vastgezet in gesloten centra

Op woensdag 6 september vond de eerste actie plaats. Daarbij werden 44 personen aangehouden, waarvan 11 minderjarigen. Van de opgepakte migranten werden toen 19 personen in gesloten centra geplaatst.

Bij de volgende actie op donderdag 7 september werden 30 personen opgepakt, waaronder 2 minderjarigen. Daarvan werden er nog 16 migranten in gesloten centra ondergebracht.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken had donderdag nog een onderhoud had met de Soedanese ambassadeur in België. Daaruit bleek dat Soedan bereid is reisdocumenten af te leveren met het oog op de terugkeer van zijn onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Bovendien komt er een identificatiemissie om Soedanezen te identificeren.

In het Maximiliaanpark, vlak bij het Brusselse Noordstation, verblijven momenteel enkele honderden migranten die illegaal in ons land zijn. Een grote groep onder hen zijn Soedanezen. Het gaat vaak om mensen die hier geen asiel willen aanvragen, maar verder willen doorreizen richting het Verenigd Koninkrijk.