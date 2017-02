Hebt u een vraag over (ver)bouwen? Stel ze aan bouwexpert Marc Dillen

Mail uw naam, adres en vraag voor Marc Dillen naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Vanaf 16 februari reppen alle Belgen met een baksteen in de maag zich weer richting Heizel, want dan begint Batibouw. Welke bouwtrends mogen we verwachten? Worden passiefwoningen nu eindelijk betaalbaar? Is bouwen nog een slimme optie? En kiest u dan best voor sleutel-op-de-deur, zoals heel wat Vlamingen? Of is verbouwen toch een betere optie?

Renovatie blijft een belangrijk thema op de bouwbeurs, maar misschien twijfelt u wel tussen verschillende opties? Alles kost veel geld, dus soms moet u knopen doorhakken. Zijn zonnepanelen nog altijd een goede investering? Of wacht u beter nog een paar jaar, in de hoop dat ze veel goedkoper zullen worden? Zijn er andere werken die u beter nu uitvoert, om zeker nog een overheidspremie in de wacht te slepen?

Al is er natuurlijk nog het gezegde: hoeveel werk je ook in een oud huis stopt, het blijft een oud huis. Kan een doordachte renovatie even goede resultaten opleveren als een nieuwbouw? Bereik je ooit dezelfde energiestandaarden? Of zou je een oud krot beter met de grond gelijk maken om er iets gloednieuws op te zetten?

En dan is er nog de veelbesproken 'betonstop'. Wat als u plannen hebt om in de (nabije) toekomst een eigen huis te bouwen op het platteland? Zal dat nog kunnen? En blijft het bovendien betaalbaar? Wat mag u verwachten als u een stuk grond in woonuitbreidingsgebied bezit? Zal de prijs daarvan onvermijdelijk dalen? Mag u dan compensaties van de overheid eisen?

En ten slotte: hoe houd je alles betaalbaar? Is een nieuwbouw wel haalbaar voor (jonge) mensen met een beperkt budget? Waar valt nog betaalbare bouwgrond te vinden? Hoe versier je een redelijk renovatie- of bouwkrediet? En hoe zit het met premies van de overheid, in tijden van besparing?

Marc Dillen staat al 25 jaar aan het hoofd van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de beroepsorganisatie van bouwbedrijven in Vlaanderen. Hij studeerde economische wetenschappen aan de KU Leuven en werkte daar eerst als onderzoeker, maar ging al snel aan de slag bij de VCB. Daarnaast zetelt hij in tal van andere organisaties uit de bouwsector. Als expert terzake kan hij alle vragen over bouwen en renoveren beantwoorden.