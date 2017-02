Hebben vrouwen nog een Vrouwendag nodig? Stel uw vraag aan Liesbet Stevens

Mail uw naam, adres en vraag voor Liesbet Stevens naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Meer nog: er wordt een internationale vrouwenstaking georganiseerd. Vrouwen die hun ongenoegen over discriminatie willen uiten, leggen massaal het werk neer. Ook in ons land zult u misschien out of office-berichten in uw mailbox krijgen: 'vandaag werk ik niet, uit solidariteit met vrouwen wereldwijd'. Vindt u het goed dat vrouwen eindelijk het heft in handen nemen en stevig terugslaan? Of vindt u dat vrouwen, zeker in België, niet te klagen hebben? En dat die hele Vrouwendag gerust in de archiefkast mag: vijftig jaar geleden noodzakelijk, maar nu zeuren om niks?

Het valt natuurlijk moeilijk te ontkennen dat vrouwen wereldwijd ernstig gediscrimineerd worden. Denkt u maar aan vrouwenbesnijdenissen, kindhuwelijken, duizenden meisjes die niet naar school mogen, die nooit eigen keuzes mogen maken, die alleen maar moeten buigen: eerst voor hun vader, dan voor hun man en misschien zelfs voor hun zonen.

Tja, dat zijn problemen van de Derde Wereld, denkt u? Maar wat te denken van Donald Trump, die met zijn legendarische uitspraak 'you can grab them by the pussy' en talloze andere uitspattingen duidelijk maakt dat vrouwen voor hem vooral mooi moeten zijn, maar verder zo veel mogelijk moeten zwijgen? Bij wijze van protest kwamen miljoenen vrouwen op straat, velen met een roze 'pussyhat'. Was dit een eenmalige protestactie? Of is er ook iets veranderd in de (vrouwelijke) onderbuik van Amerika?

En dan is er nog ons land. Op het eerste gezicht krijgen vrouwen hier alle kansen. Maar hoe zit het dan met die loonkloof, het vanzelfsprekende seksisme in tv-programma's als De Slimste Mens Ter Wereld (waar vrouwen die niét meelachen worden weggezet als saaie trutten), de kloof in het huishoudelijk werk en de kinderzorg, de 100 verkrachtingen per dag... Kunnen we dat aanpakken met een vrouwenstaking? Of ligt de oplossing elders: strengere quota, strengere straffen, een betere seksismewet? Of moeten vrouwen deels ook in eigen boezem kijken: kiezen zij te vaak voor deeltijds werk en nemen zij het huishouden te vaak vrijwillig zelf in handen?

Liesbet Stevens isadjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Daarnaast doceert ze sinds 2008 het vak Seksueel Strafrecht aan de KU Leuven. Van 2004 tot 2009 werkte ze als raadgever gelijke kansen voor de Vlaamse minister van Gelijke Kansen. In 2008 werd ze lid van de Raad van Bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum. Ze zet zich al haar hele carrière in voor een meer gelijkwaardige samenleving.