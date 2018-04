'Hebben politici écht huisbezoeken nodig om te weten wat er leeft?'

Een paar jaar geleden zat mijn broer met de kinderen pizza te eten toen er werd aangebeld. Kauwend deed hij de deur open terwijl de jongste tegen zijn been aanleunde. Voor hem stond een vrouw die hij niet kende. 'Er is iemand die u wil spreken', zei ze. 'Vindt u dat goed?' Voor hij het goed en wel besefte stond hij oog in oog met een socialistische minister én een gigantische camera. Heel intimiderend vond hij dat. Na een kort gesprek, dat amper ergens over ging, sloot hij de deur weer achter zijn ongenode gasten. Maar amper zat hij aan tafel of er werd wéér aangebeld. Dit keer stond er geen socialistisch peloton voor zijn deur maar wel Paul Jambers. Of het bezoek van de politicus zijn stemgedrag zou beïnvloeden, w...